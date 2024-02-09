Москва, 9 февраля, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Умер раненный при обстреле Лисичанска со стороны украинской армии 3 февраля мужчина. Об этом стало известно в пятницу, 9 февраля.

Кадр из видео

«Молодой мужчина был в крайне тяжёлом состоянии. Медики сделали всё, чтобы его спасти, но характер травм, которые он получил в результате обстрела, оказался несовместим с жизнью», — сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале правительства региона.

При этом в Луганской республиканской клинической больнице остаются ещё три пациента, получившие ранения, состояние пострадавших удалось стабилизировать, добавила она.

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Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля ВСУ ударили по пекарне в Лисичанске, в которой также располагалось кафе. В заведении в момент удара находились мирные жители. Среди 28 погибших оказались ребёнок и беременная женщина, ещё десять человек госпитализировали.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ВСУ нанесли удар не случайно. Он указал, что украинские военные выбрали выходной день и место, которое в прифронтовом городе осталось едва ли не единственным местом досуга.

Генсек ООН Антониу Гутерриш также осудил удар украинской армии по Лисичанску и назвал недопустимыми атаки на гражданских лиц и инфраструктуру.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по пекарне чудовищным терактом. Он подчеркнул, что спецоперацию на Украине проводят именно для того, чтобы исключить такие преступления.

Спустя несколько дней следователи установили личности причастных к обстрелу Лисичанска офицеров ВСУ. Обстрел произвели из реактивных систем залпового огня HIMARS.