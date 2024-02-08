СК установил личности офицеров ВСУ, причастных к обстрелу Лисичанска
СК установил личности офицеров ВСУ, причастных к обстрелу Лисичанска из HIMARS
Москва, 8 февраля, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Следственный комитет России установил личности офицеров Вооружённых сил Украины, причастных к обстрелу Лисичанска 3 февраля из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, при котором погибли 28 человек.
Председатель СК Александр Бастрыкин 8 февраля провёл совещание в Луганске. Ему доложили о результатах обстрела пекарни в Лисичанске.
«Предварительно, атака здания была произведена третьим дивизионом 107 реактивной бригады ВСУ под командованием Е. Родина. В ближайшее время Е. Родину и командиру третьего дивизиона С. Савченко будет предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.
Также Бастрыкину доложили о случаях совершения украинской стороной военных преступлений и о расследовании выявленных случаев участия наёмников в действиях ВСУ. Он поручил формировать материалы о преступлениях киевского режима для архивного фонда.
Как сообщало ИА Регнум, украинские войска 3 февраля нанесли удар по пекарне, где также было кафе, в Лисичанске. В это время там находились мирные жители. Среди 28 погибших — ребёнок и беременная женщина. Также десять человек госпитализировали.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 7 февраля на заседании Совбеза организации заявил, что ВСУ нанесли удар не случайно. Он указал на то, что украинские боевики выбрали выходной день и место, которое в прифронтовом городе осталось едва ли не единственным местом для досуга.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 5 февраля осудил удар украинской армии по Лисичанску. Он назвал недопустимыми атаки на гражданских лиц и инфраструктуру, напомнив, что это запрещено международным гуманитарным правом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по пекарне в Лисичанске чудовищным терактом. Он подчеркнул, что спецоперацию на Украине проводят именно для того, чтобы исключить такие преступления.