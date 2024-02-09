Москва, 9 февраля, 2024, 12:20 — ИА Регнум. На фоне интервью, которое президент России Владимир Путин дал американскому журналисту Такеру Карлсону, в пресс-службу главы государства поступило много обращений от зарубежных СМИ с просьбой организовать аналогичную беседу с российским лидером. Об этом 9 февраля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы за последние три-четыре дня получили несколько десятков обращений на интервью с президентом Путиным от зарубежных СМИ. Это и СМИ США, Франции, Италии, Австрии, Австралии, из многих стран мира и из крупнейших СМИ», — сказал Песков.

Песков выразил признательность западным СМИ за их предложения провести интервью. Кремль будет иметь их в виду на будущее, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, Кремль 9 февраля опубликовал полный текст интервью, которое Путин дал Карлсону.

Журналист начал беседу с вопроса об обращении Путина к россиянам 24 февраля 2022 года о начале СВО. Отвечая на вопрос Карлсона, Путин уточнил, считает ли журналист их разговор серьёзным или хочет сделать из него ток-шоу.

Карлсон опубликовал интервью у себя в соцсети Х. Посмотрели этот материал за девять часов с момента публикации более 70 млн пользователей.