Москва, 9 февраля, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Американский журналист, экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон начал интервью с президентом России Владимиром Путиным с вопроса о возможном нападении со стороны США. Видеозапись интервью 9 февраля опубликовали на сайте журналиста.

Гавриил Григоров/РИА Новости Такер Карлсон

По утверждению бывшего телеведущего, в ходе обращения к россиянам в ночь на 24 февраля 2022 года Путин объявил о начале спецоперации из-за того, что США с помощью НАТО могут инициировать «внезапное нападение» на Россию. Карлсон отметил, что для жителей его страны это звучало параноидально, и попросил Путина пояснить, почему США могут напасть на Россию.

«Дело не в том, что США собирались нанести удар по территориям России. Я не говорил такого. У нас сегодня ток-шоу или серьёзный разговор?» — ответил на это глава государства.

После этого президент рассказал Карлсону, что Украину создали в 1922 году большевики, а первый руководитель СССР Владимир Ленин настоял на том, чтобы у автономных образований было право выхода из состава союза. Глава государства говорил об этом в течение 25 минут.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 9 февраля издание Rolling Stone написало, что Путин с лёгкостью контролировал ход беседы на протяжении всего интервью Карлсону. По словам журналистов издания, президент России легко взял инициативу в свои руки, установив свои правила во время интервью и «взяв верх» над одним из самых выдающихся американских журналистов.

Ранее в этот же день стало известно, что интервью президента России Карлсону набрало более 40 миллионов просмотров в соцсети Х менее чем за четыре часа. Оно набрало первый миллион просмотров лишь за восемь минут с момента публикации. За время беседы американский журналист задал примерно 60 вопросов, включая уточняющие со стороны собеседника, об Украине, США, Западе.