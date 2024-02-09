Вашингтон, 9 февраля, 2024, 05:36 — ИА Регнум. Только безумный человек может считать, что президент России Владимир Путин готов уступить Крым Украине для завершения действующего вооруженного конфликта с Киевом, заявил американский журналист Такер Карлсон, комментируя двухчасовое интервью, которое он взял у российского лидера. Об этом телеведущий сказал в своём видеообращении.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Такер Карлсон напомнил, что Крым воссоединился с Россией ещё до начала специальной военной операции (СВО). Журналист также отметил, что попытки превратить Россию, имеющую ядерный потенциал, в слабое государство лишены смысла, и они навредили бы самим США.

Телеведущий задался вопросом о том, к чему привели стремления Вашингтона свергнуть власть в других странах, включая Ирак и Ливию. Он также назвал сумасшедшими действующего американского президента Джо Байдена и заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря Владимир Путин заявил, что в случае, если бы Крым не вернулся бы в состав России, то на полуострове произошла бы резня после государственного переворота 2014 года в Киеве.

3 ноября президент РФ отметил, что Россия не могла не встать на защиту жителей Крыма, Донбасса и Новороссии. Он добавил, что киевский режим ущемлял права русского населения на этих территориях и начал уничтожать этих людей.

Интервью Владимира Путина в соцсети X набрало более 10 млн просмотров за 50 минут с момента опубликования. Президент ответил почти на 60 вопросов.