Токмак, Запорожская область, 9 февраля, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Украинская армия нанесла удар по Токмаку в Запорожской области. Об этом корреспонденту ИА Регнум сообщили 9 февраля в оперативных службах региона.

«В 07:00 мск город Токмак подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины», ― уточнил представитель оперативных служб.

По его словам, две ракеты, предположительно HIMARS, попали в здание магазина. В результате магазин полностью разрушен, повреждение получило остекленение близлежащих домов.

Район, по которому вели обстрел украинские военные, остался без энергоснабжения.

Источник добавил, что пока информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля российская система противовоздушной обороны отразила атаку ВСУ на посёлок Розовка в Куйбышевском районе Запорожской области. О жертвах и разрушениях местные власти не сообщали.

ВСУ 11 января нанесли ракетный удар по Молочанску и Токмаку в Запорожской области. Украинские военные атаковали города рано утром. В Токмаке взрывы прогремели в районе мельницы на улице Щавы, а также на улице Гоголя. Повреждения получил газопровод. В Молочанске ракеты выпустили по электростанции на Вокзальной улице.

ВСУ 3 января нанесли массированный артиллерийский удар по гражданским объектам в Каменке-Днепровской в Запорожской области. Зафиксировали не менее десяти прилётов. В результате в школе выбило стёкла во всех окнах. Тяжёлое ранение получил местный житель, работающий в «Горгазе».