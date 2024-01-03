Каменка-Днепровская, Запорожская область, 3 января, 2024, 17:10 — ИА Регнум. ВСУ 3 января нанесли массированный артиллерийский удар по гражданским объектам в Каменке-Днепровской Запорожской области, зафиксировано не менее 10 прилётов, сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией», член Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате нового обстрела в школе не осталось ни одного целого окна. Тяжёлые ранения получил один человек — местный житель, работающий в Горгазе. За его жизнь борются медики», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Кроме того, повреждения получили восемь частных домов, перебиты газопровод и линия электропередачи, добавил глава движения. Обстрел города из ствольной артиллерии длился несколько часов, отметил Рогов.

Ранее 3 января в Минобороны сообщили, что в минувшие сутки на южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районе Приютного Запорожской области.

Кроме того, средства ПВО РФ в минувшие сутки уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ на территории Запорожской области, ЛНР, ДНР и Херсонской области, рассказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

2 января в оперативных службах Запорожской области рассказали, что ВСУ обстреляли населённый пункт Васильевка из реактивных систем залпового огня «Град». Один человек погиб, ещё шестеро получили ранения.