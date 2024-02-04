Мелитополь, 4 февраля, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку ВСУ на посёлок Розовка Запорожской области. Об этом 4 февраля сообщил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

«Система ПВО Вооружённых сил России отразила вражескую атаку на Розовку в Куйбышевском районе Запорожской области», — написал Рогов.

Он отметил, что информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков информировал, что авиация и ПВО РФ за неделю сбили 20 авиационных ракет, 53 снаряда реактивных систем залпового огня и 423 украинских беспилотника.

В ночь на 3 февраля силы ПВО нейтрализовали семь беспилотников ВСУ в нескольких регионах России. В небе над Белгородской областью было уничтожено четыре беспилотника, два — в Волгоградской, ещё один — в Ростовской области.