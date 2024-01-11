Токмак, Запорожская область, 11 января, 2024, 11:26 — ИА Регнум. ВСУ нанесли ракетный удар по Молочанску и Токмаку в Запорожской области. Об этом ИА Регнум сообщили в оперативных службах региона.

Известия/Дмитрий Коротаев

Украинские военные атаковали города рано утром. В Токмаке взрывы прогремели в районе мельницы на улице Щавы, а также на улице Гоголя.

Повреждения получил газопровод. В настоящее время несколько многоэтажных домов в районе Сельхозтехники отключены от газоснабжения. Экстренные службы ведут восстановительные работы. В результате украинского удара пострадал один человек.

В Молочанске ракетному удару подверглась электростанция на улице Вокзальной. Повреждения, как рассказали в оперативных службах, незначительные: в здании выбиты стёкла. Пострадавших и погибших нет.

Накануне Вооружённые силы Украины обстреляли два населённых пункта в Брянской области. Под огнём оказалось село Лемешовка в Севском районе. Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз, украинские военные выпустили по мирным объектам более 14 снарядов. Обошлось без пострадавших.