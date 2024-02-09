Вашингтон, 9 февраля, 2024, 07:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин с лёгкостью контролировал ход беседы на протяжении всего интервью Такеру Карлсону. Глава РФ заставил американского журналиста играть по своим правилам. Об этом 8 февраля написало издание Rolling Stone.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Отмечается, что российский лидер с самого начала контролировал тон и темп беседы с именитым журналистом и легко взял инициативу в свои руки, установив свои правила во время интервью и «взяв верх» над одним из самых выдающихся журналистов США.

Также в статье указывается, что Путин чувствовал себя во время беседы настолько непринуждённо и комфортно, что даже подшучивал над Карлсоном в связи с отказом, который тот получил от ЦРУ перед началом карьеры в журналистике.

Автор статьи полагает, что президент России использовал Карлсона как средство доставки своей точки зрения с элементами пропаганды американской аудитории.

Ранее ИА Регнум сообщало, что интервью президента России Путина американскому журналисту Карлсону набрало более 40 миллионов просмотров в социальной сети Х менее чем за четыре часа. При этом миллион просмотров интервью набрало всего лишь за восемь минут с момента публикации.

За время беседы Карлсон задал примерно 60 вопросов, включая уточняющие со стороны собеседника, об Украине, США, Западе. Также прозвучали вопросы о Китае и БРИКС, о перспективах «нападения» России на Польшу и Прибалтику, о роли доллара в мировых делах, о христианстве, будущем искусственного интеллекта и об отношении Путина к бизнесмену Илону Маску. Разговор продолжался два часа семь минут 18 секунд.