Москва, 9 февраля, 2024, 07:02 — ИА Регнум. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало более 40 миллионов просмотров в социальной сети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

За четыре часа с момента размещения публикации интервью журналиста с президентом России просмотрели более 40 млн пользователей. Количество репостов при этом превысило 120 тысяч, отметку «мне нравится» поставили более 400 тысяч человек.

При этом в YouTube на канале Карлсона видеозапись беседы с Путиным по состоянию на 06:30 мск набрала около 876 тысяч просмотров, отметку «нравится» поставили 205 тысяч человек.

Первый миллион просмотров интервью набрало в соцсети Х всего лишь за восемь минут с момента публикации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 10 млн просмотров за 50 минут с момента опубликования.

Такер Карлсон на своём сайте выложил интервью с президентом России 8 февраля в 18:00 (9 февраля 02:00 мск), при этом журналист заявил, что каждый желающий сможет посмотреть интервью целиком, как оно было записано, без редактирования. Разговор длился 2 часа 7 минут 18 секунд. За время беседы Карлсон задал примерно 60 вопросов, включая уточняющие, об Украине, США, Западе.

Также прозвучали вопросы о Китае и БРИКС, о перспективах «нападения» России на Польшу и Прибалтику, о роли доллара в мировых делах, о христианстве, будущем искусственного интеллекта и об отношении Путина к бизнесмену Илону Маску.