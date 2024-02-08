Париж, 8 февраля, 2024, 17:53 — ИА Регнум. На конгрессе в Париже Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение не возвращать российские юношеские команды до международных турниров. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил генеральный секретарь организации Теодор Теодоридис.

JEAN-CHRISTOPHE BOTT/EPA Теодор Теодоридис

«Вели обсуждение по возможности открыть детям участие в соревнованиях. Но мы поняли, что это невозможно», — уточнил Теодоридис.

Функционер добавил, что в ходе обсуждения президент УЕФА Александер Чеферин сравнивал ситуацию России и Югославии. Тогда из-за введённых санкций пострадало целое поколение юных футболистов.

«Когда мы увидели, что это невозможно, мы не стали принимать это решение», — резюмировал Теодоридис.

Как сообщало ИА Регнум, футбольные союзы Украины, Польши, Англии, Латвии и Литвы приняли решение бойкотировать матчи с участием национальных сборных России после допуска к участию в европейских турнирах российских юниоров.

26 сентября исполком УЕФА допустил российские команды юношей и девушек в возрасте до 17 лет до международных соревнований при условии, что играть они будут без флага, гимна, национальной символики на форме и за пределами страны. В УЕФА при этом напомнили, что взрослые команды дисквалифицировали до окончания конфликта на Украине.

В марте 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборные России от участия в международных соревнованиях. Кроме того, российские клубы не допустили до еврокубков.

В августе 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что международные спортивные организации, в том числе Международный олимпийский комитет, деградируют в результате политизации мирового спорта и собственной коммерциализации. В такой ситуации создание параллельных спортивных структур является «неизбежным», сказал глава государства.

Матчи российских команд должны были проводить без флага, гимна, национальной символики на игровой форме и на нейтральных полях.

Исполком обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить сборные России, даже если жеребьевка уже прошла.

На исполкоме УЕФА 10 октября пункт повестки о допуске команд из России до 17 лет сняли. Причиной тому стало отсутствие технического решения, позволяющего российским командам проводить матчи.