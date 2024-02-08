Вашингтон, 8 февраля, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Украинский конфликт оказался в критической точке на фоне сокращения помощи Киеву со стороны Запада. Об этом 8 февраля заявил американский президент Джо Байден в ходе мероприятия по сбору средств в Нью-Йорке, его слова привело агентство Bloomberg.

Drew Angerer / Global Look Press

Глава Белого дома указал на обеспокоенность отказом союзников от поддержки Киева в момент, когда Украина оказалась в критической точке конфликта.

Он также посетовал на успехи России в зоне военных действий.

«А мы что делаем? Отступаем?» — задался вопросом Байден.

Как сообщало ИА Регнум, агентство Reuters 7 февраля сообщило, что Сенат США не принял законопроект о выделении дополнительных средств для помощи Украине и Израилю, а также на защиту американских границ. Против документа проголосовали 50 сенаторов, за него отдали голоса 49 членов Сената.

Позднее в этот же день обозреватель газеты The New York Times Дэвид Сэнгер написал, что США на фоне прекращения помощи пытаются заставить Евросоюз оплачивать американское оружие для Киева. Отмечалось, что американские власти также задумываются о возможности «комплексного обмена» оружием с ЕС, как это произошло с Японией и Южной Кореей. Последние отправили свои боеприпасы США и это позволило направить Украине больше снарядов, добавил эксперт.

Представитель Службы безопасности Украины 8 февраля заявил изданию The Wall Street Journal о серьёзном дефиците оружия у украинской армии. По его словам, на один выпущенный ВСУ военными снаряд сейчас приходится десять российских.