Вашингтон, 8 февраля, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины испытывают серьёзную нехватку вооружений, в первую очередь в артиллерии. Об этом сообщил представитель Службы безопасности Украины, комментируя отказ Конгресса США принять законопроект о военной помощи Украине.

Bernd Wüstneck/Global Look Press

В беседе с журналистом газеты The Wall Street Journal представитель СБУ пожаловался, что на один выпущенный украинскими военными снаряд в настоящее время приходится десять российских.

«Российские войска превосходят украинцев примерно в десять раз на каждый выпущенный нами снаряд», — заявил представитель украинских спецслужб.

Он добавил, что украинские войска также испытывают нехватку всех видов техники, из-за чего ВСУ находятся в крайне невыгодном положении.

Ситуация сильно осложнилась отказом в военной помощи со стороны США. Как заявили другие собеседники издания, украинская армия вынуждена экономить боеприпасы, поскольку боится, что больше не получит новых. Киев вынужден сосредоточиться на атаках при помощи беспилотников, которых в войсках находится большее количество, чем дефицитного артиллерийского боезапаса.

Как сообщало ИА Регнум, об острой нехватке снарядов украинские военные заявили в декабре. По их словам, артиллерийским подразделениям пришлось сократить расход боеприпасов до 10–20 залпов в сутки. При этом стандартный расход снарядов был 50 снарядов на ствол, а пиковые значения приближались к 90 снарядам. При этом бойцы ВСУ подчеркнули, что не видят признаков дефицита снарядов у российской стороны.

Лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер 9 января заявил, что ВСУ испытывают острый дефицит боеприпасов и снарядов для реактивной и ствольной артиллерии, в то время как Конгресс США задерживает решение по запросу президента Джо Байдена о помощи Украине.

Наличие больших проблем с артиллерийскими боеприпасами 14 января признал министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин. Он подчеркнул, что украинский оборонно-промышленный комплекс столкнулся с большими трудностями в их производстве.

Канцлер Германии Олаф Шольц 8 февраля заявил, что Украина, несмотря на поддержку Запада, может столкнуться со снарядным голодом и нехваткой оружия. Он отметил, что западные страны вложили в поддержку Киева сотни миллиардов долларов, при этом только на долю Берлина пришлось около 30 млрд. Но, как оказалось, этого недостаточно.

Шольц обратил внимание на то, что лимит некоторых финансовых обязательств Германия уже исчерпала, в то время как другие условия нужно продлевать.