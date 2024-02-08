Москва, 8 февраля, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре 8 февраля детально обсудили международные вопросы. Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Он уточнил, что лидеры двух государств обсудили ситуацию на Украине, а также обострение палестино-израильского конфликта.

«Позиции наших стран относительно принципов достижения устойчивого регулирования полностью совпадают», ― сказал помощник президента.

При обмене мнениями по тайваньскому вопросу Путин заявил, что Россия придерживается принципа «одного Китая».

Также, по словам Ушакова, Путин заявил, что Россия и Китай будут активно взаимодействовать на международной арене.

Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что знает о проводимой в РФ избирательной кампании по выборам президента страны и пожелал их успешного проведения.

Как сообщало ИА Регнум, Путин и Си Цзиньпин поговорили по телефону 8 февраля. Разговор состоялся в преддверии наступающего китайского Нового года по лунному календарю. Главы государств обменялись поздравлениями, российский лидер пожелал китайскому народу счастливого года Дракона.

Си Цзиньпин отметил, что отношения России и Китая в будущем ждут новые возможности развития. Он подчеркнул, что обе страны должны тесно сотрудничать для защиты безопасности и решительно выступать против вмешательства во внутренние дела извне, а также отстаивать свой суверенитет.

Лидеры двух государств договорились продолжать обмен мнениями по стратегическим вопросам, представляющим взаимный интерес.

А пресс-службе Кремля заявили, что Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и подвели итоги его развития и стратегического взаимодействия, отметив, что добрососедские связи между странами находятся на беспрецедентно высоком уровне.