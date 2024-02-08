Пекин, 8 февраля, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 8 февраля сообщило Центральное телевидение Китая.

«Во второй половине дня 8 февраля, в преддверии наступающего Китайского Нового года по лунному календарю, председатель Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным», ― говорится в сообщении.

Российский лидер пожелал китайскому народу счастливого года Дракона.

Как сообщало ИА Регнум, в преддверии Нового года президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись поздравительными телеграммами. Лидер КНР в поздравлении отметил, что российско-китайские отношения в уходящем году продолжили неуклонно развиваться, несмотря на неспокойную международную обстановку.

Китайский лидер также подчеркнул, что объём торговли между двумя странами досрочно достиг поставленной цели в $200 млрд. Он добавил, что готов и дальше поддерживать тесные отношения с Путиным, и напомнил, что в 2024 году исполнится 75 лет после установления дипломатических отношений между Россией и КНР.

Российский лидер в свою очередь отметил значительное расширение гуманитарных связей между странами. Он также напомнил, что Пекин и Москва объявили 2024 год годом культуры России и Китая.

Путин 14 декабря в ходе прямой линии и большой пресс-конференции заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с Китаем.

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал, что в 2024 году Россия и Китай планируют существенно активизировать двусторонние контакты на всех уровнях. По его словам, текущий год будет очень ярким и насыщенным для китайско-российских отношений. Он подчеркнул, что личное внимание, содействие Путина и Си Цзиньпина в результате последовательного углубления многопланового сотрудничества приведёт к заметному учащению в 2024 году контактов между Россией и Китаем на всех уровнях.