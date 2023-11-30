Рим, 30 ноября, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Провал антироссийских санкций и экономический рост в России по итогам года признала Еврокомиссия. Об этом 29 ноября пишет итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В публикации отмечается, что с начала спецоперации и последующего ввода санкций прошло полтора года, при этом всё «идёт не так, как задумано». Согласно опубликованным Еврокомиссией 15 ноября макроэкономическим прогнозам, экономика России вырастет на 2% в текущем году, что совпадает и с расчётами Международного валютного фонда.

Более того, по данным издания, итальянские банки прогнозируют рост ВВП в России до 3%, что даже выше, чем ожидания институтов в самой Италии. Провал санкций авторы статьи связывают с важной ролью России и её ресурсов в мировой экономике. Кроме того, многие западные компании так и не смогли уйти с российского рынка.

На фоне провала антироссийских санкций жителям Европы приходится покупать газ в два раза дороже, чем до начала событий на Украине.

«В итоге, несмотря на обещания предыдущего премьер-министра Марио Драги, призывавшего наложить эмбарго на поставки российского газа, чтобы принудить Москву к прекращению конфликта, Рим не получит ни мира на Украине, ни включённых кондиционеров», — резюмировали авторы статьи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как полагает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец, США и ЕС не смогут открыто отменить санкции против России, но начнут всё чаще закрывать глаза на нарушение Москвой этих ограничений,

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции Запада провалились, отечественная экономика вышла на траекторию роста. Он подчеркнул, что в Европе чувствуют «эффект бумеранга» от санкций и видят их неэффективность.