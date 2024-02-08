Берлин, 8 февраля, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Украина, несмотря на поддержку Запада, может столкнуться со снарядным голодом и нехваткой оружия. Об этом в статье для газеты The Wall Street Journal сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Несмотря на нашу (Евросоюза и США ― Прим. ред.) поддержку, Украина скоро может столкнуться с серьёзным недостатком оружия и боеприпасов», ― написал он.

По словам Шольца, страны Запада вложили в поддержку Киева сотни миллиардов долларов, при этом только на долю Берлина пришлось около 30 млрд. Но, как оказалось, этого недостаточно.

Он обратил внимание, что лимит некоторых финансовых обязательств Германии уже исчерпан, в то время как другие условия нужно продлевать.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны Украины Рустем Умеров 1 февраля обратился к коллегам из Евросоюза с письмом, в котором пожаловался на критическую нехватку оружия у киевской армии. По его словам, ежедневно ВСУ могут использовать не более 2 тыс. снарядов по всей линии фронта. Это менее трети боеприпасов, используемых Россией.

Министр добавил, что дефицит оружия на Украине с каждым днём ​​становится всё ощутимее, и призвал союзников сделать больше для выполнения своего обязательства по поставке миллиона артиллерийских снарядов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 7 февраля заявил, что европейский военно-промышленный комплекс не может конкурировать с российским сектором, производящим вооружения. По его словам, это обстоятельство приводит к постоянному дефициту снарядов у ВСУ, получающих от Запада военную помощь. Он добавил, что склады и оборонная индустрия в Европе оказались не готовы к тому масштабу, которого достигли боевые действия.

Глава Евросовета Шарль Мишель 6 февраля на пленарной сессии Европарламента возмутился, услышав, как ряд депутатов призвали прекратить помогать Украине. По его мнению, ВСУ без помощи ЕС придётся воевать водяными пистолетами.

Представитель министерства обороны Арне Коллатц 7 февраля заявил, что Германия достигла пределов возможностей в производстве и поставке боеприпасов Украине. Он подчеркнул, что страна сделала для Украины всё возможное.