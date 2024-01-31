Лондон, 1 февраля, 2024, 00:19 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Рустем Умеров обратился к коллегам из Евросоюза с письмом, в котором пожаловался на критическую нехватку оружия у киевской армии. При этом он заявил, что российские военные ежедневно используют в три раза больше боеприпасов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум Рустем Умеров

Умеров написал, что ежедневно ВСУ могут использовать не более 2 тыс. снарядов по всей линии фронта. Это менее трети боеприпасов, используемых Россией.

Министр добавил, что дефицит оружия на Украине с каждым днём ​​становится всё ощутимее. Умеров призвал союзников «сделать больше для выполнения своего обязательства по поставке миллиона артиллерийских снарядов».

Как сообщало ИА Регнум, российские военные наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины сотнями дронов типа «Ланцет». Об этом заявил экс-генерал ВСУ Сергей Кривонос. При этом Запад не может поставить Киеву ни одного «чудо-оружия», чтобы как-то исправить ситуацию на фронте, добавил военный.

В США сообщили, что российские ракеты могут поразить любую из украинских военных баз. Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон напомнил, что в 2022 году Россия нанесла удар гиперзвуковыми ракетами по Яворовскому полигону во Львове, и это привело в шок американских военных.

Украинские военные рассказали, какого российского оружия они боятся больше всего. По данным западных СМИ, самыми страшными для них оказались танки. Боец ВСУ объяснил, что самолёт легче заметить, потому что его слышно, а выстрел танка — нет.