Брюссель, 6 февраля, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Глава Евросовета Шарль Мишель, участвуя в пленарной сессии Европарламента 6 февраля, возмутился, услышав, как ряд депутатов призвали прекратить помогать Украине. По его мнению, ВСУ без помощи ЕС придется воевать водяными пистолетами.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Вы хотите, чтобы Украина воевала водными пистолетами, дискуссиями?» — возмутился Мишель.

Политик отметил, что его ошеломили призывы прекратить поставки оружия Украине от представителей левых сил, выразивших сомнения в необходимости продолжать вооружать Киев.

Как сообщало ИА Регнум, министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем 6 февраля объявил о достижении предварительного соглашения по вопросу о создании фонда финансирования Украины в размере €50 млрд в период с 2024 по 2027 год. Для утверждения соответствующего закона требуется его одобрение в Совете ЕС и Европарламенте, а также публикация в «Официальном журнале» Евросоюза.

Политолог, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров 2 февраля в беседе с ИА Регнум заявил, что помощь ЕС в размере €50 млрд не изменит ситуацию для Украины, но поддержит её бюджет. По его мнению, киевскому режиму придётся тратить эти деньги на социальные выплаты и зарплаты чиновникам, так как без этого рухнут остатки украинской государственности.