Брюссель, 8 февраля, 2024, 06:07 — ИА Регнум. Европейский военно-промышленный комплекс не может конкурировать с российским сектором, производящим вооружения. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 7 февраля на пресс-конференции после встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

Украинский министр отметил, что это обстоятельство приводит к постоянному дефициту снарядов у ВСУ, получающих от Запада военную помощь. По словам Кулебы, склады и оборонная индустрия в Европе оказались не готовы к тому масштабу, которого достигли боевые действия.

Глава МИД Украины отметил, что основной целью Киева является стремление не допустить снарядного голода, который может прийти вслед за снарядным дефицитом.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря журнал Military Watch Magazine проинформировано о том, что украинские артиллеристы столкнулись с острой нехваткой снарядов. В ВСУ утверждают, что из-за этого снизили темпы стрельбы на 80–90%.

25 января журнал Foreign Affairs опубликовал интервью Дмитрия Кулебы, который, отвечая на вопрос о неудачном контрнаступлении ВСУ, призвал Запад не сокращать помощь Украине из-за провалов, допущенных Киевом в зоне спецоперации.

Глава МИД также предупредил, что для киевской армии ситуация на линии боевого соприкосновения значительно ухудшится. Министр уточнил, что украинские войска стали ощущать ещё больший недостаток артиллерийских снарядов, чем тот, с которым они сталкивались несколько месяцев назад.