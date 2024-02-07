Берлин, 7 февраля, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Германия достигла пределов возможностей в производстве и поставке боеприпасов Украине. Такое заявление 7 февраля на брифинге правительства страны сделал представитель министерства обороны Арне Коллатц.

Philipp Schulze/Global Look Press

«Я думаю, что в Германии всё, что можно было сделать, уже исчерпано, в том числе и в контексте промышленности на данный момент», ― подчеркнул он.

Коллатц подчеркнул, что Берлин может заключить дальнейшие рамочные соглашения, если увеличит производственные мощности, но по текущим потребностям страна находится на пределе возможного.

Представитель оборонного ведомства добавил, потребности Киева в снарядах настолько велики, что у немецкой промышленности есть гарантии, что все поставляемые ей вооружения будут приняты.

Как сообщало ИА Регнум, с начала российской спецоперации Германия выделила в помощь Украине почти 28 млрд евро. В МИД страны отметили, что Берлин, помогая ВСУ поставками техники и вооружения, постоянно изучает, какая именно помощь потребуется в дальнейшем.

Канцлер Германии Олаф Шольц 13 декабря заявил, что власти ФРГ заложили в федеральный бюджет 2024 года 8 млрд евро на прямую помощь Украине. Ещё 6 млн евро заложили на поддержку украинских беженцев.

Глава министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер завил, что Германия и её экономика неспособны в одиночку обеспечивать финансовую и военную поддержку Украины. В противном случае страна рискует оказаться в ситуации экономического перенапряжения.

Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что западным оборонным компаниям нужно два года для производства достаточного количества оружия, чтобы солдаты ВСУ были снабжены так же хорошо, как и российские войска. По информации издания, нехватка боеприпасов связана, в частности, с дефицитом сварщиков, электриков и других квалифицированных рабочих.

Совет Федерации выразил протест против поставок западными странами Вооружённым силам Украины оружия, убивающего мирных жителей и разрушающего гражданскую инфраструктуру в России. Сенаторы указали на ответственность Великобритании, США, Германии, Франции, Чехии и других государств — членов НАТО и ЕС. В этой связи Совет Федерации призвал страны — члены НАТО и Евросоюз принять меры по прекращению поставок оружия украинской армии.