Новосибирск, 8 февраля, 2024, 09:46 — ИА Регнум. В центре Новосибирска группа молодых людей избила мужчину. Об этом рассказали очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Иван Шилов ИА Регнум

На кадрах, опубликованных с места ЧП, видно, как юноши начали конфликтовать с мужчиной, затем перепалка переросла в массовую драку. Потерпевшего избили и под звуки стрельбы погрузили в машину. На вид нападавшим было 19–20 лет.

Инцидент произошёл днём 7 февраля возле железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный. В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что начали проверку по факту драки.

Как сообщало ИА Регнум, 28 января девятерых человек, устроивших массовую драку со стрельбой на Тамбовской улице в Южном административном округе Москвы, арестовали на 15 суток. Всего в конфликте приняли участие около 20 человек, но драку развязали не все.

Днём ранее, 27 января, троих мужчин расстреляли в Карачаевске, один из них скончался. Все трое были ранее судимы. Правоохранители установили, что нападавшие скрылись на Toyota и Hyundai Solaris, их объявили в розыск.

По горячим следам полиция задержала одного из подозреваемых в расправе. Позднее ещё нескольких человек доставили на допрос. По предварительным данным, причиной стрельбы стали долги, которые жертвы имели перед нападавшими. Следователи возбудили уголовное дело.

В Махачкале 4 сентября 2023 года подрались школьники. Массовая драка произошла в одном из дворов на улице Абубакарова в Советском районе города. Конфликт между ребятами произошёл из-за переписки одного из них с сестрой другого. Подростки стали выяснять отношения. В это время один из участников конфликта, 15-летний житель Шамильского района, начал стрелять в воздух из пистолета, принадлежащего приятелю.