Махачкала, 5 сентября, 2023, 11:40 — ИА Регнум. В Махачкале подрались школьники. Массовая драка произошла в одном из дворов на улице Абубакарова в Советском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе дагестанского МВД.

Кадр из видео Школьники в Махачкале, устроившие массовую драку со стрельбой

Сообщение о произошедшем поступило в дежурную часть 4 сентября. Сотрудники правоохранительного ведомства сразу выехали на место происшествия, но к моменту их прибытия подростки уже разбежались.

«В течение нескольких часов все участники инцидента были установлены и доставлены в отдел», ― говорится в сообщении МВД в Telegram-канале.

Выяснилось, что конфликт между ребятами произошёл из-за переписки одного из них с сестрой другого. Подростки стали выяснять отношения. В это время один из участников конфликта, 15-летний житель Шамильского района, начал стрелять в воздух из пистолета, принадлежащего приятелю.

Сотрудники полиции провели профилактические беседы с участниками потасовки и их родителями. В отношении них составили 16 административных протоколов.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 августа драка со стрельбой между двумя компаниями молодых людей произошла на пересечении улицы Большой Садовой и Газетного переулка в Ростове-на-Дону. Участники конфликта также якобы забрасывали друг друга петардами. К моменту приезда правоохранителей участники потасовки покинули место происшествия.

Около ста человек подрались 11 августа в Ногайском районе Дагестана. Причиной возникшего конфликта стали взаимные претензии между жителями сел Шумелик и Батыр-Мурза. Спор возник из-за музыки ― или из-за репертуара, или из-за громкости прослушивания. Как рассказали жители одного из сёл, речь шла о подборке репертуара для свадебной церемонии. В итоге жители двух сёл договорились разобраться с привлечением сторонников. В конфликт пришлось вмешаться сотрудникам полиции.