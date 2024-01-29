Черкесск, 29 января, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Троих мужчин расстреляли в Карачаевске (респ. Карачаево-Черкессия), один из них скончался. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Инцидент произошёл 27 января. В больницу доставили трёх пострадавших с огнестрельными ранениями: 34-летниего Асхата, 37-летнего Рашита и 43-летнего Аслана. Все трое были ранее судимы. Вскоре Асхат скончался в реанимации.

Правоохранители установиои, что нападавшие скрылись на Toyota и Hyundai Solaris, из объявили в розыск.

По данным РЕН ТВ, полиция по горячим следам задержала одного из подозреваемых в расправе. Позднее ещё нескольких человек доставили на допрос. По предварительным данным, причиной стрельбы стали долги, которые жертвы имели перед нападавшими.

Возбуждено уголовное дело.

28 января девятерых человек, устроивших массовую драку со стрельбой на Тамбовской улице в Южном административном округе (ЮАО) Москвы, арестовали на 15 суток. Всего в конфликте приняли участие около 20 человек, но драку развязали не все.