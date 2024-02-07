Москва, 7 февраля, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщил 7 февраля на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Река/ТАСС

Он уточнил, что российские войска нанесли удар средствами воздушного и морского базирования, а также применили беспилотники. Целями были предприятия, которые производили для ВСУ безэкипажные катера, береговые ракетные комплексы, ракеты для реактивных систем залпового огня и взрывчатые вещества. Атаку провели утром 7 февраля.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — подчеркнул Конашенков.

Рано утром 7 февраля глава областной военной администрации Днепропетровской области на Украине Сергей Лысак сообщил о взрывах в регионе. О взрыве в Киеве проинформировал мэр Виталий Кличко. Также были сообщения о взрывах в Харьковской, Львовской и Черкасской областях.

Кроме того, утром глава министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в стране привели истребители в боевую готовность в связи с тем, что средства ПВО зафиксировали массовые удары по украинской территории. От подчеркнул, что это коснулось только Украины, но польская армия действует по определённым алгоритмам и отреагировала таким образом.

Минобороны России неоднократно подчёркивало, что ВС РФ наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. По информации министерства, в период с 27 января по 3 февраля российские войска нанесли 37 ударов по центрам принятия решений на украинской территории, объектам ВПК и арсеналам ВСУ.