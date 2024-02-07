Киев, 7 февраля, 2024, 08:57 — ИА Регнум. В Киеве прогремел взрыв, написал 7 февраля мэр Виталий Кличко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Взрыв в городе. Не покидайте укрытий до отбоя тревоги!» — сообщил Кличко.

Взрывы прогремели также в Харькове, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своём Telegram-канале. Он заявил, что в областном центре объекты нежилой инфраструктуры получили повреждения.

О взрывах в Киевской и Черкасской областях сообщил Telegram-канал «Общественное». Также взрыв прогремел в городе Дрогобыче в Львовской области.

Минобороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам в этих регионах Украины.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине 7 февраля объявили воздушную тревогу. Этот режим ввели во всех регионах.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил о серии взрывов в городе. Украинский телеканал ТСН сообщал о взрывах в Николаеве.