Москва, 7 февраля, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении, сообщил 7 февраля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ, а также 114-й бригады теробороны», — уточнил Конашенков.

Российские военные отразили атаки в районах населённых пунктов Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка в ДНР.

Кроме того, российские военные отразили десять атак формирований 112-й бригады теробороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Ленинское, Шумы и Победа в ДНР.

В ведомстве сообщили, что за сутки ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 290 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и 13 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы ВС России поразили САУ М109 «Paladin» американского производства, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, а также уничтожили склад боеприпасов украинской армии.

Как сообщало 7 февраля ИА Регнум, украинская армия за сутки потеряла 220 военных на краснолиманском направлении. Помимо этого за сутки российские военные улучшили свои позиции на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Потери украинской армии там составили до 195 военных, на купянском направлении — до 275 украинских военных.