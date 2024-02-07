Москва, 7 февраля, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Украинская армия за сутки потеряла 220 военных на краснолиманском направлении в зоне спецоперации, сообщил 7 февраля на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потери противника составили до 220 военнослужащих и три автомобиля», — сказал он.

За сутки российские военные в ДНР нанесли удары по ВСУ в районе села Дзержинское и отразили две атаки штурмовых групп украинской армии в районе села Ямполовка, добавил генерал.

Конашенков также сообщил, что на купянском направлении украинская армия за сутки потеряла до 275 военных и военную технику, в том числе американского производства. Российские военные нанесли удары по украинским подразделениям в районах посёлка Новоселовского в ЛНР, сёл Кисловка и Берестовое в Харьковской области.

Официальный представитель Минобороны сообщил, что российские военные нанесли групповой удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса. Удар нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования и дронами.