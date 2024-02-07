Москва, 7 февраля, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Российские военнослужащие улучшили позиции на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции, ликвидировав в ходе боёв до 195 боевиков ВСУ. Об этом на брифинге 7 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского в ДНР», — заявил военный.

Потери ВСУ составили до 195 военнослужащих, три автомобиля, две артиллерийские установки «Гвоздика» и «Акация».

Помимо этого ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по объектам ВПК Украины, производящим беспилотные катера, береговые ракетные комплексы и ракеты к реактивным системам залпового огня. Как подчеркнули в Минобороны, все объекты удалось уничтожить.

Как сообщало ИА Регнум, вместе с тем бойцы группировки войск «Восток» также ударили по 1-й президентской бригаде (подразделение нацгвардии Украины) и двум бригадам ВСУ на южнодонецком направлении. Как сообщил ранее в тот же день начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, за сутки удалось сорвать три попытки ВСУ произвести ротацию около Старомайорского.