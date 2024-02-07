Москва, 7 февраля, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшие сутки уничтожили на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции до 275 украинских военных. Об этом 7 февраля на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Противник потерял до 275 военнослужащих, девять автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубицу Д-30», ― проинформировал военный.

Кроме того, на этом направлении подразделения «Западной» группировки войск нанесли удары по живой силе ВСУ в районах Новосёловского в ЛНР, Кисловки и Берестового в Харьковской области.

Также российские подразделения отразили четыре атаки штурмовых групп 32-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад Вооружённых сил Украины и 13-й бригады нацгвардии в районе железнодорожной станции Сеньковка и Терн в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 6 февраля, российские военные отразили шесть атак Вооружённых сил Украины на купянском направлении. Позиции российских войск пытались атаковать штурмовые группы 25-й воздушно-десантной, 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии Украины. Суточные потери ВСУ на этом направлении составили до 35 военных, а также два автомобиля.

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские подразделения ослабили украинскую группировку на купянском направлении. Он отметил, что российские военные наносят точечные удары по украинским военным объектам, расположенным на относительном удалении от линии боевого соприкосновения.

Источники в генштабе ВСУ заявили о том, что командование украинской армии ожидает масштабного наступления в Харьковской области. По их данным, его Вооружённые силы России предпримут в марте. По информации американского журнала Forbes, российская армия приготовила 500 танков, сотни гаубиц, а также 40 тыс. военнослужащих для атаки на купянском направлении.