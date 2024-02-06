Вашингтон, 7 февраля, 2024, 01:03 — ИА Регнум. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп пытается помешать принятию законопроекта о помощи Украине и охране американской границы, заявил американский президент Джо Байден на брифинге 6 февраля.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп и Джо Байден

Речь идет об инициативе, представленной в Сенате Конгресса Соединённых Штатов. Кроме того, Байден обвинил Трампа в нежелании решать миграционный кризис в США.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля Дональд Трамп пообещал, что если его вновь изберут президентом, то в первую очередь он сделает всё возможное для закрытия американской границы. Экс-глава Белого дома также допустил возможность массовой депортации нелегальных мигрантов из США.

5 февраля Дональд Трамп снова подверг критике законопроект, представленный сенатом и объединяющий выделение средств на охрану американской государственной границы с оказанием помощи Украине, а также Израилю. Он назвал этот документ уловкой, которая делает виновными в ситуации республиканцев, а не власти США.

Лидеры республиканцев в палате представителей Конгресса США в свою очередь назвали указанный законопроект провальным. Они пояснили, что документ в случае принятия ещё больше усилит незаконную миграцию в страну.

При этом административно-бюджетное управление Белого дома выпустило заявление, в котором говорилось о том, что Джо Байден наложит вето на законопроект Республиканской партии в палате представителей о предоставлении дополнительной помощи Израилю в случае, если документ согласуют без одобрения финансирования Украины.