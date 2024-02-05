Вашингтон, 5 февраля, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Лидеры Республиканской партии в палате представителей Конгресса США выступили против законопроекта о помощи Украине и охране американской границы, представленного ранее Сенатом Соединённых Штатов. Об этом говорится в соответствующем заявлении.

С критикой в отношении инициативы выступили спикер палаты Майк Джонсон, глава республиканского большинства в палате Стив Скализ, координатор республиканцев Том Эммер и председатель партии Элиз Стефаник. Они назвали рассматриваемый законопроект провальным.

Авторы заявления также подчеркнули, что пункты, прописанные в предлагаемом документе, ещё больше усилят незаконную миграцию в США.

Кроме того, указанные политики отметили, что в настоящее время под угрозой находится независимость Соединённых Штатов, а любое обсуждение выдвинутого законопроекта является пустой тратой времени.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля Сенат США представил законопроект по охране госграницы страны, а также об оказании помощи армиям Израиля и Украины. Документ состоит почти из 400 страниц. В нём предусмотрено выделение $118,28 млрд, из которых $60,06 млрд может получить Киев. Ещё $14,1 млрд предполагается передать Израилю.

Сразу после опубликования указанный законопроект получил поддержку со стороны американского президента Джо Байдена. Глава Белого дома призвал Конгресс как можно скорее согласовать документ.

В свою очередь Майк Джонсон заявил, что представленный законопроект обречён на провал. По его мнению, документ является ещё более плохим, чем представлялось ранее. Ряд других республиканцев назвал инициативу предательством американского народа и капитуляцией.