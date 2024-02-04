Вашингтон, 4 февраля, 2024, 21:46 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что в случае своего переизбрания в первую очередь намерен закрыть американскую границу.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

«Первое что придётся сделать — закрыть границу», — сказал он на вопрос ведущей о своих первых действиях во внешней политике в случае переизбрания.

По словам Трампа, нельзя допустить, чтобы в США нелегально проживали миллионы людей. Затем, добавил экс-президент, надо организовать массовую депортацию нелегалов.

Он отметил, что жители многих регионов США могут изменить свои традиционные политические предпочтения в силу того, что действующая американская администрация не справляется с вопросом нелегальной миграции.

«Жители Нью-Йорка злы. Люди, которые никогда бы не проголосовали бы за меня, потому что я республиканец, думаю, проголосуют за меня», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, нацгвардия Техаса в целях борьбы с нелегальной миграцией возвела на участке границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Губернатор штата Грег Эбботт официально объявил о «вторжении и праве на самозащиту» и не стал подчиняться решению Верховного суда, предписывающего убрать заграждение.

В профсоюзе агентов и сотрудников американской пограничной службы раскритиковали реакцию федеральных властей на ситуацию с нелегальными мигрантами. В организации указали, что Белый дом делает всё, чтобы помешать охране государственной границы.

Ранее Трамп, выступая на митинге сторонников в штате Невада, заявлял, что Соединённые Штаты умирают из-за ситуации на границе, которая может ухудшиться.