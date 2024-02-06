Вашингтон, 6 февраля, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден применит право вето на законопроект республиканцев в палате представителей Конгресса США о предоставлении дополнительной помощи Израилю в случае, если документ согласуют без одобрения финансирования Украины. Об этом говорится в заявлении административно-бюджетного управления Белого дома.

Сергей Корсун ИА Регнум

В документе сказано, что инициатива Республиканской партии является циничным политическим маневром. В Белом доме призвали Сенат и палату представителей Конгресса отклонить этот документ.

Вместе с тем в управлении предложили конгрессменам одобрить законопроект, представленный ранее Сенатом США. Он предусматривает выделение $118,28 млрд на различные нужды.

При этом на охрану границ США авторы законопроекта хотели бы выделить втрое меньше, чем на помощь Украине.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сенат США представил законопроект, в котором объединил выделение средств на охрану государственных границ, а также военную и финансовую помощь Украине и Израилю.

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп вновь подверг критике эту инициативу. Он назвал документ уловкой и чудовищной идеей.

Руководство Республиканской партии в палате представителей в лице спикера палаты Майка Джонсона, главы республиканского большинства в палате Стива Скализа, координатора республиканцев Тома Эммера и председателя партии Элизы Стефаник оценили предложенный законопроект Сената как провальный.