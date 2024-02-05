Белгород, 5 февраля, 2024, 21:47 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли хутор Мухин в Шебекинском городском округе Белгородской области, из-за чего загорелся частный дом, сообщил 5 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Есть прямое попадание в летнюю кухню частного домовладения, в результате чего она загорелась. Оперативные службы потушили очаг возгорания», — написал он.

Гладков уточнил, что в ходе обстрела никто не пострадал. Представители администрации продолжат обходить территории.

Ранее губернатор сообщил, что в течение 4 февраля украинская армия обстреляла более двадцати населённых пунктов в Белгородской области и пропускной пункт «Шебекино». ВСУ использовали артиллерию, миномёты и беспилотники. От обстрелов никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, Гладков 5 февраля сообщил о рабочей встрече с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Они обсудили меры обеспечения безопасности области.