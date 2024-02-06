Москва, 6 февраля, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Радиолокационное поле над территорией России для контроля за дронами на низких высотах расширили и продолжат увеличивать дальше. Об этом 6 февраля рассказал заместитель генерального директора концерна «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий.

Илья Питалев/РИА Новости

«Оно [радиолокационное поле] уже сегодня существенно расширено по сравнению с тем, что было до начала специальной военной операции, и продолжает укрупняться по разным направлениям, особенно там, где угрозы сохраняются», — заявил он в интервью «РИА Новости».

Радиолокационное поле вокруг Москвы, созданное в основном на радиолокационных средствах «Алмаз-Антей», в настоящее время позволяет вовремя обнаруживать и сбивать представляющие угрозу беспилотники, отметил заместитель гендиректора.

По словам Савицкого, концерн создал многопозиционную систему наблюдения за БПЛА, объединяющую радиотехнические средства наблюдения и контроля воздушного пространства с общим сервером для определения координат и анализа обнаруженных дронов.

Новая система создаёт в небе единое информационное поле для малых высот, в котором передвигаются БПЛА, вертолёты и самолёты малой авиации, что позволяет контролировать эти летательные аппараты, чтобы они двигались по предписанным им маршрутам, уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») сообщил о начале серийного выпуска новейшей системы контроля воздушного пространства (СКВП). Отмечалось, что в радиолокационные станции СКВП отлично зарекомендовали себя во время использования. В холдинге уточнили, что сейчас заметно выросла потребность в РЛС для обнаружения ударных беспилотников.

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