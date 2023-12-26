Чебоксары, 26 декабря, 2023, 08:35 — ИА Регнум. В Чувашии сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в госизмене в пользу Украины, сообщили 26 декабря в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Задержанный — уроженец Подмосковья 1999 года рождения. Его подозревают в сотрудничестве с одной из украинских националистических организаций, которой он передавал данные о дислокации объектов Минобороны и расположенных в Калужской и Московской областях промышленных предприятий. По версии следствия, он, кроме того, перечислял деньги ВСУ в январе–декабре этого года.

Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене (статья 275 УК России).

Как сообщало ИА Регнум, директор ФСБ Александр Бортников 19 декабря заявил, что украинские спецслужбы засылают в Россию всё больше своих агентов и диверсантов.

Управление ФСБ России по Псковской области 18 декабря сообщило о задержании в регионе крымчанина, передававшего на Украину фото− и видеоматериалы о военной технике и позициях российских войск. Против него возбудили уголовное дело о госизмене.