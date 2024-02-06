Эр-Рияд, 6 февраля, 2024, 12:26 — ИА Регнум. «Ростех» представил на Международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2024 беспилотники, системы противодействия БПЛА, высокоточные боеприпасы, стрелковое оружие и другие разработки. Некоторые новинки продемонстрировали в Саудовской Аравии впервые, сообщили 6 февраля в пресс-службе госкорпорации.

Нина Падалко/РИА Новости

«Премьерой для ближневосточного рынка стал флагман отечественных беспилотников Supercam S350», — говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, беспилотник Supercam S350 способен эффективно выполнять фото — и видеосъемку на высотах от 150 метров до пяти километров. Скорость полёта дрона может достигать 120 км/ч. Беспилотник уже широко востребован и используется, в частности, для мониторинга объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК), разведки и защиты территорий.

Помимо этого, холдинг «Росэлектроника» впервые показал за рубежом новейший автоматизированный комплекс подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) линейки «Серп» и аппаратуру радиомониторинга, которая может обнаруживать оператора дрона. «Серп-ВС6» эффективно противостоит дронам, в том числе летящим группам, на дальности до 5 км в условиях прямой радиовидимости. Он также способен подавлять FPV-дроны. Представленная в экспозиции аппаратура радиомониторинга может идентифицировать дрон и найти его оператора по сигналам управления. Аппарат невидим для других радиотехнических средств, так как у него отсутствует активное излучение.

Концерн «Калашников» представил на выставке экспортный вариант беспилотника «КУБ-Э». Помимо этого, концерн продемонстрировал на выставке в Эр-Рияде стрелковое оружие: автоматы АК-12, АК-15, АК-308 и новинки — АК-19, пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 и снайперскую винтовку Чукавина.

В «Ростехе» отметили, что безусловным хитом холдинга «Высокоточные комплексы» на выставке стала легкая многоцелевая ракета «Изделие 305Э». Уточняется, что работы по расширению возможностей ракеты не прекращаются. На стенде компании представили весь спектр ракет для ЗРПК «Панцирь».

Посетители World Defense Show 2024 могли увидеть Т-90МС, выпускаемого Уралвагонзаводом. Машина оснащена мощным 125-мм орудием, а также усиленной динамической защитой.

Объединенная авиастроительная корпорация представила самолет Ил-76МД-90А (Э). Этот тяжелый транспортник является глубокой модернизацией хорошо зарекомендовавшего себя Ил-76. На воздушном судне обновили более 70% самолётных систем и агрегатов.

В госкорпорации отметили, что страны Ближневосточного региона проявляют высокий интерес к российским вооружениям, которые доказали эффективность в реальных боевых действиях и демонстрируют превосходство над продукцией конкурентов. Этим критериям соответствуют практически все представленные на выставке образцы. Россия предлагает партнёрам гибкие форматы сотрудничества, включая локализацию производства на их территории и совместные разработки перспективных образцов. Ряд проектов уже находятся на обсуждении.

В общей сложности «Ростех» продемонстрировал на World Defense Show свыше 100 образцов вооружений.

Как сообщало 5 февраля ИА Регнум, «Ростех» начал серийный выпуск системы контроля воздушного пространства. Это позволило в полном объёме выполнить все заказы на поставку. СКВП зарекомендовали себя с лучшей стороны, подтвердив заявленные характеристики по обнаружению и сопровождению дронов и малой авиации. СКВП впервые показали на форуме «Армия-2022». Система способна одновременно отслеживать до 20 летательных аппаратов, включая дроны. Она определяет высоту полёта, расстояние, на котором находятся летательные аппараты, а также их тип.

Выставка World Defence Show проходит в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля 2024 года.