Москва, 5 февраля, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Новейшую систему контроля воздушного пространства (СКВП) теперь будут выпускать серийно, сообщил 5 февраля холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») в Telegram-канале.

Telegram-канал Холдинга «Высокоточные комплексы»

«В 2023 году ЦКБА (центральное конструкторское бюро автоматики. — Прим. ИА Регнум) «Высокоточки» освоило серийное производство новейшей системы контроля воздушного пространства (СКВП), что позволило в полном объёме выполнить все заказы на поставку», — сообщили в холдинге.

В ходе эксплуатации радиолокационные станции СКВП зарекомендовали себя с лучшей стороны, отметили в холдинге, пояснив, что заказчики подтверждают заявленные характеристики СКВП по обнаружению и сопровождению дронов и малой авиации.

Также отмечается, что заметно выросла потребность в РЛС для обнаружения ударных дронов. Холдинг теперь может предложить покупателям не просто отдельные РЛС, а систему, включающую в себя рабочие места, пункты управления и интеграцию с различными системами защиты от гражданской обороны до ПВО.

СКВП впервые показали на форуме «Армия-2022». Система способна одновременно отслеживать до 20 летательных аппаратов, включая дроны. Она определяет их параметры — высоту полёта и расстояние (до семи километров), на котором находятся летательные аппараты, а также их тип.

Система контроля включает до 24 РЛС. Радиолокационные станции устанавливают и в подвижных средствах, и на крышах зданий.

В Эр-Рияде открылась международная выставка вооружений World Defense Show 2024. «Ростех» представил на ней ряд изделий, в том числе лёгкую многоцелевую управляемую ракету «Изделие 305», предназначенную для применения с ударных вертолётов Ми-28НМ и Ка-52М.

«Ростех» 31 января сообщил, что представит на выставке Supercam S350 — флагман российских беспилотников, способный эффективно вести аэрофотосъёмку и видеомониторинг на высотах от 150 м до 5 км и развивать скорость до 120 км/ч.