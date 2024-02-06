Белгород, 6 февраля, 2024, 09:39 — ИА Регнум. На сегодня в медучреждениях Белгорода не осталось ни одного пострадавшего при обстреле города со стороны украинских военных в конце декабря 2023 года. Об этом 6 февраля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

МЧС РФ/РИА Новости

«Хорошая новость ― из больниц Белгорода выписаны все пострадавшие в результате террористической атаки 30 декабря», ― написал глава региона на странице в соцсети «ВКонтакте».

При этом он добавил, что в больницах Москвы ещё остаются 15 раненых. Гладков выразил надежду на то, что они скоро поправятся и вернуться домой.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря Вооружённые силы Украины подвергли Белгород одному из самых сильных за два года обстрелов. В результате погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, 108 жителей пострадали. Презент России Владимир Путин назвал обстрел военных киевского режима спланированным терактом. В новогодние праздники атаки на город продолжались.

По данным на 6 января, из больниц выписали шесть человек, пострадавших при обстрелах, ещё 69 человек оставались в медучреждениях. Они находились в больницах Москвы и Белгорода.

Гладков 9 января сообщил, что три человека оставались в реанимации после обстрелов Белгорода со стороны украинских войск. Им провели операции. Состояние пострадавших врачи оценили как стабильно тяжёлое.