Рамалла , 6 февраля, 2024, 08:18 — ИА Регнум. В результате ударов армии Израиля по сектору Газа погибли 14 журналистов. Такие данные за январь обнародовал профсоюз журналистов Палестины, сообщило информационное агентство WAFA.

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Согласно докладу профсоюза, восемь сотрудников СМИ погибли в результате прямых обстрелов жилых строений, ещё четверых убили при выполнении редакционных заданий. Всего же за первый месяц текущего года зарегистрировали 135 преступлений, совершенных израильскими силами в отношении журналистов в Палестине.

В профсоюзе добавили, что в анклаве продолжают целенаправленные нападения на журналистов и членов их семей.

С начала обострения конфликта 7 октября в секторе Газа в общей сложности убили 116 журналистов. Судьба ещё нескольких остаётся неизвестной после потери с ними связи, указано в докладе.

Как сообщало ИА Регнум, по состоянию на 21 ноября предварительные расследования Комитета защиты журналистов показали, что по меньшей мере 53 журналистов и работников СМИ убили с начала палестино-израильского конфликта 7 октября.

По данным международной организации, «самым смертоносным» для журналистов стал первый месяц палестино-израильской эскалации, с тех пор как Комитет начал собирать данные в 1992 году.

По данным министерства здравоохранения Палестины на конец января,более 26,7 тысячи палестинцев погибли, около 70 тысяч получили ранения в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан с начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года.

Палестино-израильский конфликт резко обострился после проникновения 7 октября боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. При этом они убивали жителей приграничных поселений, захватив в плен более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Вскоре Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и с 27 октября начал там наземную военную операцию. Кроме того, ЦАХАЛ наносит авиаудары по инфраструктуре анклава, включая больницы и школы.

Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари 1 февраля сообщил, что Израиль согласился на предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа. Он также добавил, что первоначальную положительную реакцию получили и от ХАМАС.