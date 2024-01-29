Газа, Палестина, 29 января, 2024, 05:36 — ИА Регнум. Более 26,7 тысяч палестинцев погибли, около 70 тысяч были ранены в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан с начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года. Об этом 29 января сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

По данным палестинского минздрава, из-за обстрелов армии Израиля в секторе Газа погибли как минимум 26 422 человека, в том числе более чем десять тысяч детей. Ещё 65 087 жителей палестинского анклава получили ранения, среди них 8663 ребёнка.

На Западном берегу Иордана погибло как минимум 370 палестинцев, включая 99 детей, пострадали более 4250 человек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, США не видят признаков геноцида в действиях Армии обороны Израиля на территории сектора Газа. При этом количество жертв среди мирного населения Кирби признал избыточным.

Международный суд ООН 26 января вынес постановление по иску ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида. По словам председателя суда Джоаны Дохонью, речь идёт о причинении серьёзных телесных повреждений, убийствах и намеренном создании условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение жителей сектора Газа.

Позднее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга сообщил, что генсек Антониу Гутерриш направит судебное постановление в Совет Безопасности ООН.