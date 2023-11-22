Комитет защиты заявил о 53 погибших журналистах в конфликте Израиля и ХАМАС
Комитет защиты: 53 журналиста погибли после эскалации между Израилем и ХАМАС
Вашингтон, 22 ноября, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Число погибших сотрудников СМИ и журналистов с начала эскалации палестино-израильского достигло по меньшей мере 53. Об этом сообщила пресс-служба международной организации Комитета защиты журналистов.
Отмечается, что по состоянию на 21 ноября предварительные расследования Комитета защиты журналистов показали, что по меньшей мере 53 журналиста и работника СМИ были убиты с начала палестино-израильского конфликта 7 октября.
По данным пресс-службы, «самым смертоносным» для журналистов стал первый месяц палестино-израильской эскалации, с тех пор как Комитет начал собирать данные в 1992 году.
Как передавало ИА Регнум, лидеры палестинского движения ХАМАС подтвердили 22 ноября достижение соглашения с властями Израиля о четырёхдневном перемирии для возвращения и обмена заложниками. Уточняется, что перемирие было достигнуто после многодневных переговоров, с помощью усилий Катара и Египта. Правительство Израиля рано утром 22 ноября, после шестичасового заседания, одобрило сделку по освобождению пленных.
За четыре дня в обмен на 150 палестинских заключённых из израильских тюрем ХАМАС на свободу отпустит 30 детей, восемь матерей и ещё 12 женщин.
Минздрав Палестины сообщил о гибели в Газе 198 медиков с начала военных действий. Кроме того, израильской стороной уничтожены 55 машин скорой помощи, выведены из строя 25 больниц и 52 поликлиники.