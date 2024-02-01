Доха, 1 февраля, 2024, 21:27 — ИА Регнум. Израиль согласился на предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа, заявил телеканалу Al Jazeera официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

Иван Шилов ИА Регнум

«Израиль согласился на предложение о прекращении огня, и мы получили первоначальную положительную реакцию от ХАМАС», — отметил представитель МИД Катара.

Как передавало ИА Регнум, 24 января агентство Reuters со ссылкой на три осведомлённых источника сообщило о готовности Израиля и ХАМАС пойти на перемирие продолжительностью в месяц, а также на обмен заложниками. При этом отмечалось, что ХАМАС якобы тормозит дальнейшие шаги, пока его представители и Израиль не согласуют условия постоянного прекращения огня.

1 февраля стало известно, что переговорщики по урегулированию конфликта в секторе Газа рассчитывают на шестинедельное прекращении огня, после которого Израилю, по версии ХАМАС, будет трудно возобновить боевые действия с прежней мощью. По информации источников The Wall Street Journal, переговорщики США во главе с директором Центрального разведывательного управления Уильямом Бёрнсом настаивают именно на длительном перемирии.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда ХАМАС осуществил массированную атаку с использованием трёх тысяч ракет. В ответ на это Израиль начал операцию «Железные мечи». С 27 октября израильская армия начала наземную операцию в палестинском анклаве.

25 января в министерстве здравоохранения Палестины привели данные о количестве погибших в результате ударов израильских войск в секторе Газа. С 7 октября 2023 года общее число жертв возросло до 25 900 человек, пострадавшими числятся 64 110.