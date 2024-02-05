Москва, 5 февраля, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Задержанный пособник СБУ признался, что готовилось нападение на кортеж одного из руководителей Крыма, сообщили 5 февраля в пресс-службе ФСБ России.

Кадр из видео

Сотрудникам ФСБ задержанный рассказал, что в тайнике хранилась мина. Она находится в гараже с пультом дистанционного управления, и предназначалась она для нападения на кортеж.

Мужчина признался, что сотрудники СБУ поручили ему завести мину американского или немецкого производства на территорию Крыма. Он поместил мину в газовый баллон и таким образом провёз её через таможню.

ФСБ предотвратила теракт в отношении одного из руководителей Республики Крым. Сотрудники ФСБ задержали группу из трёх россиян, которые по заданию СБУ в Симферополе готовили подрыв автомобиля. Задержанные дали признательные показания.

По данным ведомства, у подозреваемых, в частности, обнаружили и изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, изготовленное из доработанной противотанковой противобортовой мины DM22 немецкого производства. Следователи возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК России («Покушение на совершение террористического акта»), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

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Позднее пособница СБУ призналась следователям, что теракт против одного из руководителей Крыма готовился с конца января по начало февраля 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области гражданку России, завербованную украинскими спецслужбами. Женщине поручили собирать сведения о местах расположения военных объектов, органов региональной власти, последствиях ракетных обстрелов на территории области. Она дала признательные показания, рассказала о своей деятельности, сопряжённой с государственной изменой.