Херсон, 31 января, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Гражданку России, завербованную украинскими спецслужбами, задержали в Херсонской области. Об этом сообщили 31 января журналистам в управлении ФСБ по региону.

Кадр из видео Луций Т. И.

«УФСБ России по Херсонской области пресечена деятельность агента Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, в июне 2022 года сотрудники украинских спецслужб завербовали женщину в городе Николаеве на Украине. Затем она прибыла в Херсон.

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Украинская сторона поручила женщине собирать сведения о местах расположения военных объектов, органов региональной власти, последствиях ракетных обстрелов на территории Херсонской области.

Гражданка России, опасаясь уголовного преследования, дала признательные показания, рассказала о своей деятельности, сопряжённой с государственной изменой, и отказалась выполнять задания СБУ. Ей объявили официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ о госизмене.

Как сообщало ИА Регнум, ранее сотрудники ФСБ задержали двоих украинских граждан, проживающих в ЛНР, по подозрению в шпионаже в пользу Киева. Задержанные собирали сведения о российских силовиках и передавали их украинским кураторам.