Тбилиси, 5 февраля, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Украинская сторона до сих пор не дала ответа Грузии по делу о попытке провоза взрывчатых веществ с Украины в Россию через Грузию. При этом служба государственной безопасности (СГБ) страны предоставила Киеву полную информацию по этому вопросу. Об этом 5 февраля в интервью грузинскому телеканалу «Рустави 2» заявил директор контртеррористического центра СГБ Бача Мгеладзе.

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«Мы им [украинской стороне] предоставили ещё больше деталей и ожидаем от них соответствующей информации, которая пойдёт на пользу следствию и подтвердит определенные детали», — сказал Мгеладзе.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля в Грузии задержали большое количество взрывчатки и несколько взрывных устройств. По данным службы госбезопасности Грузии, опасный груз направлялся из Одессы в Воронеж через Румынию, Болгарию и Турцию для осуществления терактов на территории России.

Спецоперацию по выявлению и задержанию груза провёл контртеррористический центр СГБ Грузии. Взрывчатку везли на автомобиле типа минивэна, принадлежавшем гражданину Украины. Взрывчатку планировали вывести в город Воронеж через КПП «Дарьяли.

Всего в машине нашли два аккумулятора, в них находились шесть специальных взрывных устройств для дистанционного теракта. Обнаруженные устройства содержат пластиковую взрывчатку военного производства С-4. Общий вес взрывчатого вещества составил 14 кг. В СГБ добавили, что взрывчатку изготовили профессионалы.

В транспортировке взрывчатки задействовали граждан Украины, Грузии и Армении, доставку на территорию Грузии с Украины осуществили через Румынию. За провозом взрывчатки из Грузии в Россию стоял пытавшийся избраться депутатом в Одесской области от партии «Слуга народа» Андрей Шарашидзе, уточнили в спецслужбе. При этом остальные лица, участвовавшие в перевозке, не подозревали, какой опасный груз они везут в машине.