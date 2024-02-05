В Кремле обсуждают возможность интервью Путина Карлсону, сообщили СМИ
Bloomberg: в Кремле обсуждают возможность интервью Путина Такеру Карлсону
Вашингтон, 5 февраля, 2024, 16:05 — ИА Регнум. В Кремле обсуждают возможность интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом 5 февраля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник знакомый с позицией администрации главы государства.
«Обсуждается интервью с Путиным», — сказал он.
Как сообщало ИА Регнум ранее, 5 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремлю пока нечего сообщить о возможных интервью Путина зарубежным СМИ. Он также пообещал своевременно проинформировать медиа в случае, если такие планы появятся.
Позднее в этот же день глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв заявил, что готов принять Карлсона в ряды организации. По его словам, для этого американскому журналисту необходимо быть готовым регулярно оплачивать членские взносы и соблюдать этику российского журналиста.
Карлсон 5 февраля не исключил возможности проведения интервью с президентом России. Он также рассказал, что приехал в страну, так как много о ней читал и хочет пообщаться с россиянами, а также посмотреть, как здесь всё устроено.
Фотографии с американским журналистом в Большом театре в Москве появились в социальных сетях 3 февраля. Карлсон посетил балет «Спартак».