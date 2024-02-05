Вашингтон, 5 февраля, 2024, 16:05 — ИА Регнум. В Кремле обсуждают возможность интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом 5 февраля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник знакомый с позицией администрации главы государства.

Zuma/TASS Журналист Такер Карлсон

«Обсуждается интервью с Путиным», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 5 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремлю пока нечего сообщить о возможных интервью Путина зарубежным СМИ. Он также пообещал своевременно проинформировать медиа в случае, если такие планы появятся.

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Позднее в этот же день глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв заявил, что готов принять Карлсона в ряды организации. По его словам, для этого американскому журналисту необходимо быть готовым регулярно оплачивать членские взносы и соблюдать этику российского журналиста.

Карлсон 5 февраля не исключил возможности проведения интервью с президентом России. Он также рассказал, что приехал в страну, так как много о ней читал и хочет пообщаться с россиянами, а также посмотреть, как здесь всё устроено.

Фотографии с американским журналистом в Большом театре в Москве появились в социальных сетях 3 февраля. Карлсон посетил балет «Спартак».