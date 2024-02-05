Москва, 5 февраля, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Администрации президента России пока нечего сообщить о возможных интервью главы государства иностранным СМИ. Об этом 5 февраля заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможности интервью президента России Владимира Путина недавно приехавшему в Москву американскому журналисту Такеру Карлсону.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Что касается возможных интервью президента, в том числе зарубежным СМИ, в настоящий момент нам нечего вам сообщить», — сказал он.

Представитель Кремля также пообещал своевременно проинформировать СМИ в случае появления таких планов.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля в соцсетях появились фотографии Карлсона в Большом театре в Москве. Бывший ведущий американского телеканала Fox News пришёл на балет «Спартак».

Американский политолог, специалист по связям с общественностью и экс-журналист The New York Times Джон Вароли 4 февраля заявил, что журналист прибыл в Москву для интервью с Путиным или высокопоставленным членом российского правительства. Он уточнил, что это очень злит Белый дом, который старается не допускать в стране альтернативных точек зрения.

Карлсон 5 февраля не исключил возможности взять интервью у президента России. Он также назвал сумасшедшими американские медиа, которые «взорвал» его приезд в Москву.